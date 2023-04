A passeggio con il cane sul monte Novegno, scivola e si ferisce

Domenica, poco prima delle 16, il Soccorso alpino di Schio è stato attivato per un escursionista ruzzolato alcuni metri nel bosco sul Monte Novegno. Il 58enne di Sovizzo stava camminando assieme al suo cane tra la vegetazione, quando era scivolato per alcuni metri sul suolo bagnato, sbattendo testa e spalla. Cosciente, aveva chiesto aiuto e inviato le coordinate del punto in cui si trovava, 150 metri sotto il sentiero 433 delle Cesare vece.

Una squadra di otto soccorritori lo ha quindi raggiunto, mentre era in avvicinamento anche l'elicottero di Verona emergenza, che ha sbarcato nei pressi equipe medica e tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure a seguito dei possibili traumi riportati, l'infortunato è stato imbarellato e issato a bordo con il verricello, per essere poi trasportato all'ospedale di Vicenza.

I soccorritori si sono presi cura del cane Otto e lo hanno riportato a valle, per affidarlo ai parenti dell'uomo sopraggiunti nel frattempo.