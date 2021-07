Uscita in quota con il marito finisce in malo modo: ferita una 54enne

Domenica, intorno alle 14, il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un'escursionista che, mentre si trovava con il compagno e altre persone in cima al Monte Priaforà, a circa 1.600 metri di quota, aveva messo male il piede riportando un possibile trauma alla caviglia.

Otto soccorritori si sono avvicinati in fuoristrada, per poi proseguire a piedi e in un quarto d'ora raggiungere l'escursionista, una 54enne bassanese. Prestate le prime cure, la donna è stata caricata in barella. Assicurata con le corde e calata per una sessantina di metri nel bosco, l'infortunata è stata portata fino alla jeep e da lì all'ambulanza, partita per l'ospedale di Santorso.