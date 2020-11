Escursionista colto da malore: scatta l'allarme, recuperato dal Soccorso alpino

Domenica pomeriggio, intorno alle 14, il Soccorso alpino di Schio è stato attivato dalla centrale del Suem per un escursionista colto da malore, mentre con un'altra persona stava percorrendo una strada forestale verso Contrà Zonera.

Un 70enne di Torrebelvicino era infatti svenuto all'improvviso per poi riprendersi poco dopo. In contatto telefonico, una squadra è risalita al luogo dove si trovava l'uomo, che nel frattempo si era rimesso in cammino, e gli è andata incontro.

Una volta tornati con lui all'abitato, l'escursionista è stato raggiunto dal figlio, ha rifiutato l'eventuale ricovero per accertamenti ed è rientrato autonomamente.