Esce di strada da sola, arrivano i carabinieri: patenta di guida ritirata

A Malo, nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di un intervento per un sinistro stradale autonomo, deferivano in stato di libertà il conducente, una 29enne di Velo d’Astico, risultata positiva all’accertamento alcoltest con tasso 0,98 e 0,88 g/l nelle due prove eseguite. La patente di guida veniva ritirata per i successivi provvedimenti di sospensione da parte della Prefettura di Vicenza. Per la giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.