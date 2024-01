Esce dal carcere e finisce al centro rimpatri, espulso pericoloso immigrato

I poliziotti delle volanti quasi non ci credevano quando, venerdì 26 pomeriggio, sono stati contattati dai colleghi della polizia penitenziaria del carcere di Vicenza che li hanno avvisati che lo straniero di origine della Guinea che qualche settimana prima aveva aggredito loro e gli agenti della polizia locale di Vicenza, sarebbe stato scarcerato tra poche ore.

A quel punto la questura ha immediatamente attivato l’Ufficio Immigrazione per esaminarne rapidamente la posizione di soggiorno, verificando l’irregolarità sul territorio nazionale del soggetto e quindi la necessità dell’espulsione. Gli agenti lo hanno quindi prelevato presso il carcere: appena scarcerato è stato portato presso le celle di sicurezza della questura in attesa di essere espulso con accompagnamento al CPR di Macomer, in Sardegna, dove il personale dell’ufficio immigrazione lo hanno scortato sabato mattina.

Lo straniero, un guineano del 1999, in poche settimane di soggiorno a Vicenza si era evidenziato per il compimento di gravi e reiterati reati. Il primo dicembre scorso era stata arrestato dalla polizia locale di Vicenza dopo che ne era stata segnalata la condotta particolarmente aggressiva tenuta nei confronti di alcuni avventori di un bar. In quel frangente, l’uomo si era opposto all’arresto aggredendo con estrema violenza gli agenti. Si era poi "distinto" per girovagare, anche nel pieno centro di Vicenza, a petto nudo, indossando solo una coperta. Il 23 dicembre era stato accusato di molestie sessuali da una giovane che ne aveva subito l’aggressione in piena notte a Campo Marzo.

La reiterazione dei gravi reati era stata evidenziata all’autorità giudiziaria che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere. La misura era stata eseguita dalla polizia di Stato il 29 dicembre, quanto lo stesso si è reso responsabile anche di un’aggressione nei confronti di un infermiere dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.