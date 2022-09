Dà in escandescenze al supermercato, denunciato 38enne

Lo hanno trovato in evidente stato di agitazione mentre stava andando in escandescenze senza motivo all’interno del supermercato Eurodespar in via Lora a Trissino. I carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione, nella serata di martedì hanno così fermato un 38enne, originario di Trissino. L’uomo è stato riportato alla calma dai militari, dopo un’accorta opera di dissuasione, ed è stato convinto a uscire dal supermercato e a seguirli in caserma.

Dopo gli accertamenti i carabinieri hanno così appurato che il 38enne, una volta identificato, era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Villaverla a seguito di un’ordinanza del tribunale di Vicenza del giugno 2022 per numerosi reati compiuti nell’ambito provinciale. Per il giovane è così scattata una denuncia per il mancato rispetto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.