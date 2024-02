Entra sanguinante al bar: «Aiuto mi hanno sparato»

Momenti di paura al bar "Lucky Star" di viale Trento a Vicenza, a due passi dalla questura. Sabato sera, verso le 20, un uomo è entrato sanguinante nel locale urlando "Aiuto mi hanno sparato" per poi accasciarsi a terra svenuto. Sul posto, una volta dato l'allarme dai gestori dell'esercizio pubblico, è arrivata una pattuglia della polizia e l'ambulanza del Suem che ha portato il ferito in ospedale in gravi condizioni.

L'uomo, un cinquantenne vicentino, avrebbe riportato una ferita al polpaccio - a quanto sembra non causata da un proiettile ma da una coltellate - e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione non sarebbe avvenuta nei pressi del bar ma altrove. La polizia sta indagando per risalire ai motivi e soprattutto agli autori del gesto.