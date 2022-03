Entra in un appartamento e minaccia i proprietari con un bastone, bloccato dalla polizia con lo spray

Alle ore 18:15 di lunedì la polizia è intervenuta in Via Boselli a seguito di una segnalazione al 113 pervenuta da un cittadino il quale riferiva di aver notato un uomo che si era introdotto all’interno della propria abitazione per poi nascondersi dopo l’azionamento del sistema di allarme.

Scoperto dai proprietari, il malvivente ha minacciato uno di loro brandendo un bastone di ferro.

Le volanti, giunte sul posto, hanno intercettato il rapinatore che cercava di nascondersi in una delle stanze dell’immobile.

L’uomo, cittadino della Guinea, dopo aver simulato atti autolesionisti, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti costringendoli ad utilizzare lo spray in dotazione.

Una volta messo in sicurezza, il soggetto è sottoposto ad una accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire oggetti utilizzati per lo scasso ad alcune chiavi, forse di altri immobili.

Condotto negli uffici di viale Mazzini è stato pertanto tratto in arresto per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle procedure di rito li straniero è stato portato al San Pio X.