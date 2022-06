Ennesima aggressione in carcere a Vicenza, detenuto prende a pugni le guardie: tre feriti

La segreteria regionale del sindacato Uspp del Triveneto segnala l’ennesima aggressione ai danni del personale di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Vicenza. Lunedì mattina, verso le 9, dopo una perquisizione personale nei confronti di un detenuto che aveva minacciato i poliziotti, lo stesso ha colpito violentemente con un pugno una guardia e, successivamente, nella fase del contenimento dell’esagitato altri due agenti sono rimasti contusi. I poliziotti, che hanno ricorso alle cure del nosocomio cittadino, hanno riportato ferite guaribili in complessivi 11 giorni di prognosi.

"Quanto ancora dovrà durare lo stillicidio dei poliziotti penitenziari prima che i vertici dell’Amministrazione si adoperino per trasferire detenuti violenti in altre strutture? Occorre dare un segnale forte alla popolazione detenuta al fine di evitare analoghi gesti in danno di uomini e donne del corpo di polizia penitenziaria - chiosa con una nota il sindacato - La situazione della casa circondariale di Vicenza non può essere tollerata ulteriormente! Facciamo appello a tutte le forze politiche ed istituzionali affinché vengano adottati urgenti interventi finalizzati ad incrementare l’organico del reparto di polizia penitenziaria di Vicenza e a dotare i poliziotti di idonei strumenti per difendersi dalle aggressioni sempre più frequenti, quali i dissuasori elettrici".