Ennesima aggressione in carcere, detenuto colpisce agente con una spranga

Il segretario interregionale del sindacato polizia penitenziaria Trivento Leonardo Angiulli dà notizia che giovedì, nella Casa Circondariale di Vicenza si è consumata l’ennesima aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. L’aggressione è stata perpetrata da parte di un detenuto di difficile adattamento, sottoposto al regime 14 Bis proprio per le innumerevoli aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria.

Nel pomeriggio nel seguire le operazioni di apertura dell’aria, il detenuto ha colpito con un manico di legno l’agente preposto alle operazioni di servizio. Il detenuto è stato immediatamente immobilizzato e denunciato per i reati previsti dal codice. L’agente soccorso è stato traferito presso l’ospedale civile di Vicenza, non si conosce la prognosi poiché in accertamento di esami.

“Ai vertici dell’amministrazione chiediamo di applicare la recente circolare emanata per i detenuti di difficile adattamento. Appare ovvio che i continui fatti di aggressioni comportano un ulteriori aggravio di lavoro al contingente di Polizia già carente per difetto – sottolinea Angiulli – a tutto il contingente della Polizia Penitenziaria va un plauso per l’enorme sacrificio per cui porta avanti una situazione al limite con turni massacranti e più servizi da ricoprire, basti pensare gran parte del personale sfora con il tetto massimo di lavoro straordinario previsto pro-capite, generando altri problemi di ore di lavoro non remunerate”.