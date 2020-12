Emergenza esondazione a Torri di Quartesolo: «Situazione drammatica»

Esondazione a Settecà al confine tra Vicenza e Torri di Quartesolo. L'argine di un affluente del Tesina, in prossimità della località "Caveggiara" ha ceduto e l'acqua ha letteralmente invaso il quartiere "I Pini". Al lavoro, vigili del fuoco,Protezione civile, e Genio civile.

Il sindaco Diego Marchioro parla di "situazione drammatica" e verso le 16 di domenica ha attivato le operazioni per l'evacuazione dei residenti, «L'acqua sta entrando nelle case, il livello dell'acqua è di mezzo metro ed è in crescita. All'opera le squadre del Genio e della Protezione civile».

L'allarme lanciato dal Comune è di spostarsi dalla zona: «Si raccomanda di mettersi in sicurezza il più possibile» L'esondazione si sta spostando verso il centro di Torri di Quartesolo, mentre sul ponte vecchio del Tesina la situazione è per adesso sotto controllo. Avviso anche da parte del sindaco di Vicenza Francesco Rucco: «La zona di Vicenza est è in sofferenza per allagamenti che coinvolgono sia Vicenza che Torri di Quartesolo. Si raccomanda di evitare gli spostamenti per consentire ai mezzi di vigilanza e soccorso di muoversi agevolmente»

Il Caveggiara è un corso d'acqua della rete secondaria afferente al fiume Tesina. Il suo cedimento sta provocando pesanti danni tra il confine est della città, nella frazione di Settecà verso Torri di Quartesolo. La rottura dell'argine ha provocato il deflusso ancora in corso delle acque del Tesina verso le zone abitate più basse, attraverso il corso del Caveggiara stesso.