È buio e sono troppo stanchi: escursionisti in pericolo

La centrale unica, con il coordinatore dell'area operativa Trentino settentrionale del Soccorso alpino e speleologico, ha chiesto l'intervento della stazione Centro Fassa. Una squadra di soccorritori ha raggiunto i due escursionisti via terra in circa un'ora e li ha assistiti nella discesa verso il rifugio Gardeccia. Qui, dopo essere stati rifocillati, sono stati accompagnati a valle fino all'auto. Per i due escursionisti non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.