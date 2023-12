Marchioro e Turetta: i sindaci segnalati in prefettura

Il sindaco di Torri di Quartesolo Diego Marchioro e quello di Grumolo delle Abbadesse Andrea Turetta avrebbero interrotto la redazione di un verbale di denuncia da parte di un residente grumolese piombando «all'improvviso» nell'ufficio del comandante della polizia locale di Torri Paolo Bertozzo che in quel momento per l'appunto stava raccogliendo la denuncia del grumolese Agostino Cogo. È proprio quest'ultimo che oggi 20 dicembre con un esposto scritto ha segnalato la condotta dei tre al prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo.

IL FATTO

«In data 13 luglio 2023 - scrive Cogo - mi trovavo presso il comando della polizia municipale di Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza presentare un esposto-denuncia nella mani del vicecommissario del consorzio di polizia locale Paolo Bertozzo nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria. L'esposto che mi accingevo a depositare... riguardava la condotta della società Gabrielli, confinante con la mia proprietà, in materia di rispetto della vigente disciplina in materia edilizia e urbanistica da parte della stessa società». In questo passaggio Cogo, imprenditore 66enne nel ramo moda, noto alle cronache provinciali per una serie di contenziosi infiniti che da oltre vent'anni lo vedono contrapporsi sia alle amministrazioni di Grumolo sia ad alcune imprese presenti in loco, parla succintamente di una annosissima querelle. Cogo lo scorso anno per di più, per una vicenda non troppo diversa, si era rivolto sempre agli uffici di contrà Gazzolle. Si tratta di querelle, tutt'ora sub judice, fatta di procedimenti giudiziari di natura amministrativa ma non solo in cui si fronteggiano da una parte proprio l'imprenditore e dall'altra l'acciaieria Gabrielli in qualche modo «affiancata dall'amministrazione». Il mix, tra vertenze urbanistiche, questioni di confine, procedimenti amministrativi, segnalazioni alla procura è divenuto un roveto. Un roveto che secondo Cogo è divenuto tale perché negli anni «i pubblici poteri sarebbero venuti meno al ruolo obbligo di terzietà».

LO SCENARIO E IL CASO GABRIELLI

«Ebbene, mentre ero intento ad esporre i fatti inerenti la condotta della Gabrielli - scrive Cogo - all'improvviso piombavano in ufficio il sindaco di Torri... e il sindaco di Grumolo... I quali, con modi che definire perentori è poco, intimavano al vicecommissario Bertozzo di mettermi alla porta giacché avevano necessità di conferire con quel funzionario. Nonostante in modo assolutamente sciagurato sia stata interrotta la fase della mia escussione a verbale, in quel momento, sentendomi io intimidito dalla condotta abietta dei due sindaci ho preferito rimanere in silenzio e abbandonare l'ufficio: anche in considerazione del fatto che mi trovavo lì da solo».

DENUNCIA IN SEDE PENALE

Nella sua segnalazione alla a palazzo Volpe in contrà Gazzolle l'imprenditore dell'Est vicentino, che spiega come si sia sentito intimorito da quell'episodio, non solo chiede di essere ricevuto dal dottore Caccamo per dettagliare ancor più sull'accaduto, non solo fa sapere che «il fattaccio del 13 luglio» è stato oggetto anche di una denuncia penale ad hoc depositata alla Guardia di Finanza di Vicenza (che potrebbe ipotizzare vari profili di reato da sottoporre al vaglio della procura berica), ma chiede altresì che l'Ufficio territoriale del governo di contrà Gazzolle valuti sotto il profilo del comportamento istituzionale, la condotta dei sindaci. Ad ogni modo l'aria tra Torri e Grumolo sarebbe diventata pesante.

UNA CAPPA OSCURA

Presso il comando quartesolano Bertozzo infatti, pur con molti mal di pancia, avrebbe deciso di segnalare l'accaduto alla autorità giudiziaria anche se non è chiaro se questo passo, se davvero fosse stato compiuto, costituisca o meno una autodenuncia. Cogo peraltro, che sul punto preferisce «non commentare», dalle voci che circolano nel suo paese, con la possibilità che il contenzioso con gli amministratori passati si riacutizzi, avrebbe ricevuto anche una gravissima minaccia. Una minaccia di morte giunta da un soggetto che anni e anni addietro avrebbe ricoperto un ruolo in seno alla stessa amministrazione.

C'È CHI REPLICA E CHI NO

Epperò come la pensano i diretti interessati? Chi scrive ha contattato Bertozzo, Marchioro e Turetta. Solo quest'ultimo però, almeno per il momento, ha deciso di dire la sua. «Onestamente non avrei molto da dire rispetto alle doglianze del signor Cogo. Faccio presente però solo una cosa. Anzitutto a chiedere quella interruzione, con tutte le buone maniere del caso e con tutto il tatto del caso fu Marchioro. Da quanto mi ricordo - racconta Turetta - noi avevamo una certa urgenza di conferire con Bertozzo perché quest'ultimo, proprio in ragione del carico di lavoro eccessivo in capo agli uffici a causa delle segnalazioni e degli esposti di un singolo cittadino, ci aveva informato per iscritto di come si rischiasse di dover ridurre le altre attività di polizia locale convenzionate tra l'amministrazione di Grumolo, un piccolissimo comune e quelle concesse da Torri».

Turetta aggiunge tra l'altro che quella sorta di interruzione non durò più di «cinque minuti». Per quanto riguarda i rapporti, da anni ai ferri corti, tra Cogo e l'amministrazione grumolese, sempre Turetta puntualizza che in futuro si saprà se la condotta vista come oltremodo impulsiva da parte del Cogo abbia o meno travalicato la sfera penale. Questo perché, aggiunge ancora il primo cittadino, a breve si capirà se quella stessa condotta, in qualche modo definita insolente, sarà oggetto o meno di un processo penale. Se quel processo si terrà, in quella sede, aggiunge ancora il sindaco, «daremo conto degli episodi» alla base delle doglianze della «nostra amministrazione».