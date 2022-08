Due interventi del soccorso alpino nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 agosto. Alle 14.30 circa, una squadra del soccorso alpino di Asiago è partita in direzione del Monte Cengio ad Arsiero, dove una escursionista 49enne di Albignasego, che si trovava con il compagno, in discesa da un sentiero aveva messo male un piede riportandone un probabile trauma.

Raggiunta in fuoristrada, alla donna è stata immobilizzata la caviglia, con il supporto di un soccorritore di Arsiero già sul posto. Dopo essere stata caricata a bordo, l'infortunata è stata accompagnata alla propria macchina, con la quale si è recata in pronto soccorso in autonomia.

A fine intervento e scattato l'allarme per una seconda emergenza sul Monte Zebio. Una squadra è quindi riuscita ad arrivare direttamente con il fuoristrada sul sentiero 832 e prestare primo aiuto a una 78enne di Lissone, in Brianza, non più in grado di camminare a causa di dolori al ginocchio. La donna è stata trasportata a Sant'Antonio dove aveva l'automobile.