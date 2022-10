Droga, un motorino rubato e cartucce in casa, 18enne nei guai

Nella serata di sabato 15 ottobre, a Castegnero, i carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, in collaborazione con l’unità antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia, hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione, il 18enne Nicholas Casarotto, residente in provincia e incensurato,

Il giovane, nel corso di perquisizione domiciliare delegata, è stato trovato in possesso di:

16,30 grammi di mdma;

25,25 grammi di hashish;

la somma di 630 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio;

un ciclomotore, con numero di telaio abraso, di provenienza illecita;

8 cartucce, calibro 8, detenute senza autorizzazione di polizia.

Il tutto è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’abitazione dove risiede, come disposto dall’autorità giudiziaria.