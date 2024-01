Studenti pusher: blitz al park “Nova Thiene”, denunciati due minori

Venerdì, poco prima delle 19, una pattuglia del Consorzio Polizia locale Nordest Vicentino è intervenuta al parcheggio sotterraneo "Nova Thiene" a seguito di varie segnalzioni pervenute da istituti scolastici superiori di Thiene, che indicavano alcuni studenti quali potenziali spacciatori.

Gli agenti hanno notato quattro ragazzi e sentendo un particolare odore, riconducibile ai cannabinoidi, hanno invitato i giovani a consegnare eventuale sostanza in loro possesso. Uno dei quattro ha consegnato consegnava agli agenti un involucro contenente 13 involucri di hashish già confezionati per lo spaccio, del peso complessivo di circa 13 grammi, ed un coltellino pieghevole. Dato che nessuno dei giovani era in grado di esibire un documento di riconoscimento, gli agenti hanno invitato i ragazzi a seguirli al comando.

Una volta usciti dal parcheggio però, uno dei quattro minori si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo. Inseguito è stato raggiunto in piazzale Divisione Acqui dove, apparentemente dispiaciuto si è scusato del gesto dicendo di temere per il bilancino elettronico che aveva in tasca. Il suo pentimento è però durato poco e ha tentato nuovamente la fuga attraversando imprudentemente via Gorizia prima e procedendo in mezzo alle auto in movimento ed in sosta su piazzale Divisione Acqui.

L'agente è riuscito a bloccare nuovamente il ragazzo che ha lanciato a terra un sacchetto contenente due agglomerati di hashish del peso complessivo di circa 17 grammi. I ragazzi sono stati quindi accompagnati al comando e affidati ai genitori.

La sostanza stupefacente rinvenuta, il bilancino, il coltello e la somma di 105 euro, ritenuta provento dello spaccio, sono stati sequestrati. Uno dei minorenni, un 16enne residente nel Thienese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere mentre l'altro, 17enne, anch'egli residente nel Thienese, è stato denunciato per la detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.