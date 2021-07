Droga, spaccio sotto le telecamere: pusher in manette

Intervento della Polizia locale di Vicenza, in via Gorizia. Sequestrate oltre 50 dosi tra eroina e cocaina

Un arresto per spaccio, una segnalazione alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, il sequestro di 57 dosi di droga, tra eroina e cocaina, e di 105 euro in contanti: è il bilancio dell'intervento eseguito ieri pomeriggio, mercoledì 21 luglio, in via Gorizia dall’unità Nos della polizia locale in collaborazione con le pattuglie antidegrado.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la Polizia locale ha individuato un episodio di spaccio tra un 35enne, O.L., e un 57enne, B.L.

Il 57enne, che poco prima in via Gorizia aveva acquistato 6 dosi di cocaina, è stato intercettato dagli agenti in viale Roma e accompagnato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato segnalato alla Prefettura in quanto consumatore di sostanze stupefacenti.

Il 35enne, invece, è stato raggiunto dagli agenti in corso Santi Felice e Fortunato. Dopo un tentativo di fuga, è stato accompagnato al comando dove è stato perquisito e trovato in possesso di 51 dosi di droga, tra cocaina ed eroina, e di 105 euro in contanti, dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Il giovane è stato arrestato. Visti i precedenti del 35enne, il Pm ha disposto l'accompagnamento alla casa circondariale di Vicenza in attesa del processo per direttissima.