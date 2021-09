Droga, 8 persone segnalate e un pusher denunciato

Otto segnalazioni in prefettura di persone provenienti dalla città o dalla provincia e una denuncia in procura di un pusher, già indagato in passato per lo spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio messe in campo negli ultimi 15 giorni dagli agenti in borghese del Nucleo operativo speciale (Nos) della polizia locale.

Tra le ultime operazioni svolte, c’è il fermo avvenuto venerdì scorso di un pusher di 26 anni, volto noto agli agenti, che ha portato al sequestro di quasi 1400 euro quale provento per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Fondamentale in quest’ultimo caso è stato l’intervento delle pattuglie antidegrado, in costante contatto radio con il Nos.

L’area principalmente interessata dai controlli è stata quella di Campo Marzo. Inoltre, dopo le diverse segnalazioni giunte al comando di stradella Soccorso Soccorsetto, nell’ultimo periodo sono state intensificate le verifiche nella zona di ponte San Michele, spesso luogo di ritrovo di giovani.

L’esito delle diverse operazioni, svolte dagli agenti non solo con scopo repressivo ma in alcuni casi anche per dare supporto alle persone più fragili, è stato di 1,70 grammi di cocaina, 0,7 grammi di eroina e 8,30 grammi di marijuana sequestrati.