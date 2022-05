Giovani sorpresi a fumare "erba": segnalato anche un 16enne

Droga nell'area del nordest Vicentino. Due gli episodi che hanno visto impegnati gli agenti della Polizia locale tra il 25 e 26 aprile. Nel primo, a Thiene, gli agenti della Polizia Locale nordest vicentino, a seguito di segnalazione telefonica ricevuta alle 16.30 di martedì 26 aprile, hanno eseguito un controllo in via Kennedy dove si trovavano alcuni giovani intenti a fumare.

Nella circostanza gli agenti rinvenivano un frammento di hashish da 16,5 grammi detenuto da un 19enne del posto, nonchè un frammento da 1 grammo di hashish detenuto da un 16enne. Entrambi i giovani sono stati segnalati alla Prefettura-UTG di Vicenza ed il minorenne è stato affidato ai genitori.

Il secondo episodio si è invece verificato a Dueville nel giorno di lunedì 25 aprile, in via Rossini. Una pattuglia della Polizia locale nordest vicentino in servizio antidroga, ha controllato un 45enne già indicato come pusher. L'uomo è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, suddivisa in 2 involucri di pari peso. Il 45enne è stato denunciato.