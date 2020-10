Spaccio allo Skate park, denunciato un 26enne

A seguito di varie segnalazioni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti allo Schio "skate park" di via XXIX Aprile, la polizia locale ha organizzato un'attività di controllo scattata nel pomeriggio di lunedì. Intorno alle 14.40 un agente in borgese ha notato un 49enne che aveva appena ricevuto una bustina da parte di soggetto noto per pregiudizi specifici, che si trovava nei pressi di una panchina dello skate park.

L'agente ha quindi seguito l'acquirente che, a seguito del controllo, ha consegnato una dose di marijuana.

È scattato quindi un controllo sul giovane sulla panchina, un 26enne residente a Schio, che ha portato al rinvenimento di un'altra dose di marijuana ed una di eroina, occultate negli abiti. Il 26enne è stato dunque denunciato in stato di libertà per spaccio di stupefacenti e, poiché soggetto all'obbligo di dimora nella sua abitazione dalle 21 alle 6, è stato proposto per un aggravamento della misura in questione.

Il giorno successivo, la polizia locale ha segnalato due ragazzi appena maggiorenni poiché trovati in possesso di una dose di marijuana.