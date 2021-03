Spaccio al parco, giovani sorpresi con droga e soldi: denunciati

Nei giorni scorsi, due giovani sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Nove. Si tratta di un 23enne originario del Burkina Faso, pluripregiudicato e un 22enne bassanese, entrambi residenti a Cartigliano.

Denuncia che è scattata a seguito di un controllo antidroga, nel parco di via Monte Cimone. I due giovani al controllo sono parsi agitati e al tempo stesso assumevano un atteggiamento di sfida. Sottoposti a perquisizione, sono risultati essere in possesso di 0,5 grammi di marijuana e 3 involucri di cellophane contenenti stupefacente per un totale di 197 grammi di marijuana.

I militari hanno inoltre rinvenuto un bilancino di precisione, due cellulari e 96 euro in contanti, risultati essere provento di spaccio.