Spaccio tra giovani, interviene la Polizia locale: denunciato un 19enne

La cessione è avvenuta in un parcheggio. Nello zaino del ragazzo sono stati rinvenuti due sacchetti pieni di marijuana pronta per essere venduta

Sabato pomeriggio, poco prima delle 17, un agente della Polizia Locale Nordest Vicentino ha notato un 19enne, già noto alle forze dell'ordine, aggirarsi nel parcheggio Ragazzi del 99' di Thiene e parlottare con un altro giovane.

Tra i due c'è stato uno scambio sospetto che ha portato l'agente a chiedere rinforzi. Bloccati i due giovani, uno (l'acquirente 20enne ) ha estratto dal proprio marsupio un involucro trasparente contenente marijuana confermando di averla appena acquistata al costo di 5 euro mentre il 19enne, di Thiene, ha estratto dai pantaloni un involucro di cellophane con marijuana prelevandolo dalla parte anteriore dei propri pantaloncini.

Da lì è quindi scattata la perquisizione personale che ha portato gli agenti al rinvenimento di un sacchetto in plastica trasparente, occultato nello zaino, contenente 22 involucri in cellophane con chiusura ermetica, con altrettante dosi di marijuana predisposte per lo spaccio (peso lordo 24,75 grammi), la confezione riportava il numero 5 scritto con pennarello, presubilmente relativo al prezzo di vendita di 5 euro.

Non solo, è stato rinvecnuto anche un altro sacchetto in plastica trasparente con chiusura a pressione contenente 13 involucri in cellophane con chiusura ermetica, con quantitativi di marijuana predisposti per lo spaccio (peso lordo grammi 21,00) - la confezione riportava il numero 10 scritto con pennarello, presubilmente relativo al prezzo di vendita di 10 euro.

Il 19enne è stato quindi denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il soggetto acquirente è stato segnalato alla Prefettura-UTG quale assuntore.