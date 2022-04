Spaccio, le Fiamme gialle sequestrano 12 kg di droga: 2 arresti e un ricercato

Nel primo pomeriggio del 31 marzo scorso, i militari della Guardia di finanza, intimavano l’Alt ad una autovettura con a bordo due occupanti che, invece di fermarsi, si lanciava, a forte velocita?, in una precipitosa fuga tra le strade di Vicenza prontamente inseguita da una pattuglia di finanzieri, cui si aggiungevano altri equipaggi delle Fiamme Gialle immediatamente allertati dalla Sala operativa del 117.

Dopo un lungo inseguimento proseguito a velocita? sostenuta, i fuggitivi sono entrati in autostrada saltando anche le barre di protezione dello svincolo di Vicenza, per poi imboccare lo svincolo della A4 di Montebello Vicentino.

A quel punto, i militari sono riusciti a fermare l’autovettura per evitare che continuasse la sua fuga, immobilizzando successivamente il conducente e procedendo a perquisire l’auto. Nell'abitacolo i finanzieri hanno rinvenuto un borsone contenente un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di circa 12 kg tra marijuana e hashish.

Elementi che hanno portato all'arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e resistenza il solo conducente, mentre il passeggero riusciva a darsi alla fuga a piedi nei campi circostanti.

Contestualmente, i finanzieri della sezione Mobile del Nucleo PEF di Vicenza – sotto lo stretto coordinamento della Procura berica e con l’ausilio del cane antidroga Ray – procedevano alla perquisizione di un immobile dal quale erano stati visti uscire i due cittadini albanesi: al suo interno è stato rinvenuto, ben occultato in piu? punti dell’abitazione, un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente costituito da 7 kg di cocaina e 1 kg di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente, sostanza da taglio, bilancini, attrezzature per il sottovuoto e denaro in contanti per complessivi 14mila euro e 4mila franchi svizzeri.

La perquisizione ha portato inoltre al rinvenimento di una pistola Beretta modello 84/F completa di caricatore e 12 munizioni calibro 9X17, arma i cui successivi approfondimenti hanno consentito di accertare che risultava essere stata rubata a Vicenza. Pertanto, i finanzieri procedevano ad arrestare in flagranza di reato per traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione, un ulteriore soggetto albanese presente sul luogo che aveva la disponibilita? dell’immobile perquisito.

Al termine delle attivita? di indagine entrambi i cittadini albanesi arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorita? Giudiziaria.

Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, verosimilmente destinato alle zone di spaccio del centro citta? e delle aree limitrofe, se immesso in commercio avrebbe fruttato all’organizzazione criminale un guadagno illecito di circa 1.000.000 di euro.

Sono ancora in corso le ricerche, anche in territorio vicentino, del terzo soggetto che si e? dato alla fuga al termine dell’inseguimento.

I complimenti del governatore Zaia

“Complimenti alla Guardia di Finanza di Vicenza e alla Procura berica che ha coordinato le indagini. E’ stato inferto un duro colpo a un traffico milionario di stupefacenti prima che finissero nella disponibilità dei consumatori, creando chissà quanti e quali danni alla loro salute”. Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta l’operazione antidroga condotta dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Vicenza, che ha portato al sequestro di 13 chili tra marijuana e haschisc e a 7 chili di eroina, nell’ambito di un’azione in più fasi, che ha portato anche all’arresto di due pregiudicati.

“L’entità della droga rinvenuta – prosegue Zaia – testimonia di un grosso giro di stupefacenti che, allo spaccio, si sarebbe spinto fino a chissà dove e chissà chi. I finanzieri, dopo aver bloccato un’auto in fuga, hanno avuto la determinazione di non fermarsi e sono successivamente arrivati al nascondiglio di altra droga, chiudendo così un’operazione che ha impedito un milione di euro di proventi illeciti”.