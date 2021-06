Spaccio di eroina in via Belli: denunciato 22enne

Gli agenti lo hanno inseguito a piedi per poi immobilizzarlo in viale della Pace

Era stato già segnalato, il 9 e 25 giugno scorsi, da alcuni residenti ma in entrambe le occasioni era riuscito a dileguarsi. Gli agenti della Squadra Volanti, però, non si sono persi d'animo e, dopo aver raccolto una descrizione accuratissima dell'uomo, lo hanno riconosciuto proprio martedì intorno alle 19.45.

A richiamare l'attenzione dei poliziotti il monopattino elettrico e gli abiti indossati, perfettamente coincidenti con le descrizioni loro fornite da alcuni testimoni. E così, dopo averlo intercettato, lo hanno seguito fino a quando l'uomo, 22enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale ed incensurato, con il suo monopattino si è avvicinato ad una vettura in sosta, verosimilmente per vendere della droga.

Resosi conto della presenza della Polizia ha gettato via l'involucro in cellophane e, dopo aver abbandonato il monopattino, ha cercato di sfuggire al controllo. Gli agenti, però, lo hanno inseguito a piedi per poi immobilizzarlo in viale della Pace. Qui, dopo aver opposto una energica resistenza, è stato ammanettato e condotto in Questura.

La sostanza contenuta nel cellophane è stata immediatamente recuperata e posta sotto sequestro: al suo interno 1 grammo di eroina. L'uomo, con nessun precedente a suo carico, è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.