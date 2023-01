Spaccio alla cassa: droga tra gli scontrini, in manette un insospettabile

Aveva messo in piedi una vera e propria piazza di spaccio all’interno di un esercizio commerciale di Arzignano, approfittando della sua posizione lavorativa di cassiere. Il 18 gennaio, a conclusione di una mirata attivita? di indagine, i carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano incensurato.

Da un po’ di tempo, all’interno di un negozio di Arzignano, c'era un insolito via vai di clienti, alcuni dei quali non attratti tanto dai saldi invernali ma piuttosto da un nuovo, sicuro e produttivo banco di acquisto di droga: cocaina, marijuana e hashish. La merce era varia, tanta, a portata di mano e facile da reperire.

Il modus operandi era semplice ma assolutamente efficace: lo spacciatore, A. V. 62enne, approfittando della sua posizione lavorativa di cassiere, dava appuntamento ai suoi acquirenti proprio all’interno dell’esercizio commerciale. Dopo un cenno li faceva avvicinare alla cassa, naturalmente rispettando la fila, con un rapido scambio riceveva il denaro contante e consegnava lo stupefacente avvolto da scontrini in bianco o all’interno di buste di carta marcate. Un vero e proprio gioco da ragazzi. I suoi fedeli acquirenti si allontanavano successivamente dal negozio, indisturbati.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza erano gia? da tempo sulle sue tracce, monitorando movimenti sospetti, documentando gli acquisti, senza tralasciare ogni singolo dettaglio. Le indagini, condotte, hanno permesso di ricostruire minuziosamente il quadro indiziario a carico dell’uomo fino all’arresto in flagranza avvenuto la sera del 18 gennaio. Intorno alle 17 i militari, fingendosi dei normali acquirenti del negozio, hanno fermato V.A. e lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, proprio un istante dopo aver effettuato una cessione di 10 grammi di cocaina.

Sottoposto successivamente a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato complessivamente in possesso di 170 grammi di cocaina; 95 grammi di hashish; 2,4 chili di marijuana; 7.200 euro in contanti, parte dei quali suddivisi in mazzette e un assegno postale a lui intestato e non ancora riscosso del valore di mille euro. Durante le operazioni e? stato anche sequestrato vario materiale idoneo al frazionamento e al confezionamento al minuto delle sostanze stupefacenti. Nel medesimo contesto, l’acquirente identificato poco prima dell’arresto, un cittadino tunisino di 46 anni, e? stato deferito in stato di liberta? per il reato di detenzione ai fini di spaccio poiche? trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina, gia? divisa in dosi.

Il gip del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a casa del figlio.