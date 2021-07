Droga nascosta nella mascherina anti Covid: pusher denunciato

Lunedì 5 luglio gli agenti in borghese del Nos, il nucleo operativo speciale, hanno fatto scattare l'intervento delle pattuglie antidegrado dopo aver individuato uno scambio sospetto tra due uomini nella zona del parco giochi: un 42enne, fermato poco dopo in corso Palladio, ha consegnato due involucri con cocaina ed eroina per 0,47 grammi. Il pusher 26enne, è stato invece fermato a Campo Marzo e perquisito: nascondeva altre due dosi di cocaina ed eroina per 0,35 grammi all'interno della mascherina anti contagio.

Qualche giorno prima, giovedì 1 luglio, erano state le telecamere di videosorveglianza a riprendere, sempre in Campo Marzo, uno scambio illecito e guidare gli agenti delle pattuglie antidegrado verso un 18enne. Prima di essere raggiunto in via Genova, il ragazzo ha cercato di disfarsi di un involucro gettandolo sotto un'auto in sosta. Recuperato, il pacchetto è risultato contenere 2,58 grammi di marijuana. Lo spacciatore, 37enne, è stato a sua volta fermato in piazzale Bologna mentre tentava di darsi alla fuga

I due pusher sono stati denunciati per detenzione e spaccio. Tutti e quattro gli uomini sono stati sanzionati per detenzione o cessione di stupefacenti.