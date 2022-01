Droga tra i panni da lavare e denaro frutto di spaccio in freezer: arrestato

A conclusione di attività d’indagine, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio la Polizia locale Nordest Vicentino ha arrestato un 44enne residente nel thienese per spaccio continuato di cocaina e detenzione ai fini di spaccio di hashish.

In particolare l’uomo è stato seguito dagli agenti di Polizia locale già dal 2 dicembre e, nel corso delle investigazioni, erano state documentate varie cessioni “volanti” di stupefacenti, avvenute in strada (tra i finestrini delle auto) oppure in piazze pubbliche caratterizzate da numerose auto parcheggiate.

Nella serata di sabato 15 gennaio è stato pertanto predisposto un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, che, poco dopo la mezzanotte, permetteva di accertare in flagranza la cessione 2 dosi di cocaina a beneficio di acquirenti giunti dalla zona montana. L'uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo 44enne veniva trovato in possesso di 3 dosi di cocaina e della somma di 600 euro.

La perquisizione è stata quindi estesa al domicilio, dove sono stati rinvenuti, occultati nella biancheria da lavare accumulata nei bagni, 6 panetti di hashish, 11 dosi già confezionate di cocaina ed un involucro da 5 grammi di cocaina.

Sempre nell’abitazione, rispettivamente occultate nel freezer, nell’intercapedine del lavandino e nella biancheria da lavare, sono state rinvenute varie mazzette di banconote.

Nel complesso sono stati sequestrati 600 grammi di hashish, 19 grammi circa di cocaina un 1 bilancino elettronico e 23.620 euro ritenuta provento dello spaccio.

Nel corso dell’indagine sono state anche segnalate alla Prefettura-UTG di Vicenza 5 persone quali assuntori di sostanza stupefacente.