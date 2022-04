Droga e oltre mille euro addosso: arrestato 32enne

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno arrestato in flagranza Aziz Bouadili, 32enne marocchino senza fissa dimora, con precedenti, regolare in Italia.

I militari, mentre pattugliavano in orario notturno via Fogazzaro, a Piovene Rocchette, avevano notato il 32enne passare il soggetto a bordo di un T-Max e si erano insospettiti. Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di. 30 grammi circa di cocaina e la somma di 1.030 euro in contanti, presunto provento di attività illecita. Al termine del controllo, lo straniero è stato arrestato.

Oggi, sabato 23 aprile, il tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e il 32enne è stato trasferito in carcere.