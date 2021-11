Droga in auto e in casa: arrestato 26enne

I carabinieri della stazione di Malo, nella mattinata di domenica hanno arrestato per spaccio Alessandro Gonzo, 25enne isolano, disoccupato, con precedenti, poiché trovato in possesso di sostanze stupefacanti; 5 grammi di cocaina suddivisi in dosi, altrettanti e marjuana e un grammo di hashish nonchè 4.315 euro contanti, quale presunto provento di attività illecita, un bilancino di precisione e 4 differenti telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per gestire l’attività illecita.

I militari stavano effettuando un servizio di perlustrazione nel territorio quando, a Isola Vicentina, in via Capovilla, avevano notato l’uomo alla guida del proprio veicolo. Sottoposto a controllo, aaveva assunto un atteggiamento sospettosamente cauto e preoccupato che ha portato i miliati ad approfondire l’ispezione dell’auto che ha portato al rinvenimento di 1000 euro in contati e 5 grammi di cocaina. La perquisizione domicialire ha portato i carabinieri a rinvenire il resto.

Portato in casera, il giovane è stato arrestato.