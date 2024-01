Droga in auto: arrestato un 21enne

Nel pomeriggio di domenica 31 dicembre, gli agenti della Squadra “Volanti” del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa hanno arrestato per spaccio P.M., 21enne, cittadino italiano, residente a Cassola.

Arresto che ha fatto seguito ad un controllo veicolare avvenuto in via Gaiadon.

Il 21enne era a bordo di una Fiat Bravo, condotta da un altro uomo. Il conducente è stato trovato in possesso di un’esigua quantità di hashish e marijuana e per tale motivo è stato sanzionato amministrativamente e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo. Il passeggero, particolarmente nervoso alla vista degli agenti, è stato sottoposto ad un controllo che ha portato al rinvenimento di una busta in plastica trasparente contenente due “panetti” di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 211 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione, un taglierino e tre buste in cellophane ancora intrisi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Lo stupefacente e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.