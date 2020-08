Marijuana coltivata tra gli ortaggi: sequestrate 46 piante, denunciato 52enne

Singolare ritrovamento, nell'abitazione di un 52enne, da parte dei carabinieri di Rosà. I militari, nella mattinata di martedì si dono recati a casa del vicentino, a Tezze sul Brenta dopo che un 70enne si era rivolto ai carabinieri per denunciare l’appropriazione del proprio legname da parte del 52 enne.

A dire del 70enne, il 52enne si era occupato del taglio degli alberi all’interno di un terreno boschivo di sua proprietà a Mussolente e anziché dividere in parti uguali come originariamente concordato, si era tenuto per sé tutto il legname.

Nel corso della perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza alla ricerca del legname, i carabinieri hanno rinvenuto 46 piante di marijuana sativa, molte delle quali alte oltre due metri precisamente, nella serra dedicata alla coltivazione degli ortaggi.

Il 52enne è stato quindi denunciato per detenzione (coltivazione) ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Le indagini proseguono per conoscere la destinazione dello stupefacente rinvenuto al canapicoltore.