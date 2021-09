Sfugge al controllo della polizia e tenta di liberarsi della droga: arrestato

Nei guai un 49enne nigeriano notato aggirarsi in via Quadri con fare sospetto. L'uomo ha tentato inutilmente di eludere il controllo degli agenti. Una volta fermato è stato trovato in possesso di cocaina e soldi

Mercoledì sera, poco prima delle 23, una Volante ha notato un 49enne nigeriano che da via Quadri procedeva in bicicletta in direzione via Trissino con atteggiamento sospetto

Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo. Lo straniero però si è dato alla fuga a piedi lungo un marciapiede tentando di disfarsi di un involucro di colore bianco ricoperto da cellophane, poi risultato contenere essere cocaina per un peso complessivo di 7,44 grammi, suddivisa in dosi.

Lo straniero è stato quindi bloccato e portato in Questura. Sottoposto a perquisizione gli è stato sequestrato il cellulare e denaro contante per circa 65 euro. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. É in corso di esame la posizione di soggiorno sul territorio nazionale da parte del locale Ufficio Immigrazione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.