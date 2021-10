Pusher scappa in bici e si disfa della droga: arrestato

In manette un 28enne nigeriano fermato dai carabinieri in provincia

/ Via Sant'Antonio

Un 28enne nigeriano si stava aggirando con fare sospetto in via Sant'Antonio, a Montecchio Maggiore, con un altro uomo. Alla vista dei militari il nigeriano si è dato alla fuga in bicicletta.

Durante la fuga il 28enne si è sifatto di tre involucri contenenti eroina (2,9 grammi totali) nonchè 405 euro. Raggiunto dai militari, l'uomo è stato fermato e arresto per detenzione ai fini di spaccio.