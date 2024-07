Droga al parco, fermati 5 minori: 17enne denunciato per spaccio

Una pattuglia del comando di Polizia locale Nordest Vicentino, durante un controllo di routine al Parco "A. Moro" di Thiene ha notato cinque giovani che alla vista dell'auto di servizio si sono dati alla fuga uscendo dall'area verde e correndo su via Marconi.

Seguiti dagli agenti, i 5 giovani sono stati intercettati in via Dell'Eva. Lì gli agenti hanno notato come uno dei cinque, dopo essere entrato nel cortile di un'abitazione ha depositato a terra un sacchetto, cercando poi di coprirlo con del ghiaino.

Sottoposto a controllo, è risultato contenere 11 involucri di hashish già confezionati singolarmente per lo spaccio, del peso complessivo di circa 16 grammi e 15 euro in contanti.

Quattro dei cinque giovani sono stati identificati e risultati essere tutti minorenni, il giovane che aveva cercato di disfarsi del sacchetto è stato accompagnato al comando di via Rasa e poi affidato ai genitori.

A seguito di perquisizione personale sono stati inoltre rinvenuti ulteriori 24 involucri di hashish già confezionati singolarmente per lo spaccio, del peso complessivo di circa 18 grammi ed altri 80 euro in contanti nonchè un bilancino elettronico di precisione.

La sostanza stupefacente rinvenuta, il bilancino e la somma di 95 euro ritenuta provento dello spaccio, sono stati sequestrati.

Il minorenne, 17enne residente nel Thienese e' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.