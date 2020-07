Spaccio nei parchi: scatta l'operazione Warning, perquisizioni e arresti

Sono 27 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 23 in carcere, e quattro divieti di dimora nel Comune di Vicenza emesse nella mattinata di martedì nei confronti di soggetti stranieri, prevalentemente di nazionalità nigeriana e gambiana, tutti ritenuti a vario titolo responsabili dello spaccio di stupefacenti all'interno di parchi pubblici di Vicenza Campo Marzo e parco Fornaci.

L'indagine, denominata Operazione Warning, ha avuto inizio nel gennaio scorso ed è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Vicenza e dal personale del Servizio centrale operativo, volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei principali parchi cittadini.

In queste aree i pusher arrestati erano sempre in grado di rifornire ad un vasto numero di "clienti", alcuni dei quali minorenni, spesso provenienti anche dalle province limitrofe, differenti tipi di sostanze stupefacenti, come eroina, cocaina e marijuanaa a prezzi competitivi sul "mercato".