A spasso per le vie di Bassano con marijuana, cocaina e hashish: nei guai due 25enni

Nella notte tra domenica e lunedì, i militari ella sezione Radiomobile della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, hanno controllato due giovani, che a piedi percorrevano le vie cittadine, nonostante il divieto di uscire dalla propria abitazione imposto dalle norme disciplinate dal Dpcm – Sars Cov 2.

Il loro atteggiamento è parso alquanto agitato e per questo motivo sono stati sottoposti a perquisizione. Subito dopo uno dei due ha consegnato ai carabinieri una piccola quantità di hashish, per sua stessa ammissione ricevuta poco prima dall'altro giovane.

Nel corso della perquisizione personale, estesa poi all’abitazione di uno dei due, Marco Zanotto 25enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 80 grammi fra hashish, marijuana, cocaina, un bilancino, oltre 1000 euro in banconote da 50, 20 e 10, ritenuto provento della sua attività illecita e materiale da taglio, il tutto posto sotto sequestro.

Il giovane è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione del pm di turno, Giovanni Parolin, è stato portato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L'altro giovane è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore. Ad entrambi è stata contestata la violazione prevista dal Dpcm –Sars Cov 2, per essere usciti dalla propria abitazione oltre l’orario consentito.