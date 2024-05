Droga, fratelli nei guai: arrestata una 18enne e denunciato un 17enne

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile e della stazione di Arsiero hanno arrestato H.S. 18enne di Santorso per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e deferito in stato di libertà il fratello, minorenne, per la medesima ipotesi di reato e porto abusivo di armi.

L'arresto è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio, durante un controllo dei carabinieri della compagnia di Schio. Grazie al fiuto infallibile dell’unità cinofila, è stato fermato in zona stazione un minore che deteneva complessivamente sulla persona circa 20 grammi di hashish, suddivisa in involucri, un bilancino di precisione ed un coltello. Considerata la flagranza di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stata estesa la perquisizione in abitazione e lì i militari hanno rinvenuto all’interno della cameretta ulteriori 30 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Sono state inoltre rinvenute all’interno della camera in uso esclusivo alla sorella diciottenne, un panetto e vari involucri contenenti complessivamente 180 grammi di hashish, una busta in nylon e n. 34 micro dosi contenenti complessivi circa 47 grammi di cocaina, un involucro contenente circa 8,5 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione digitale, nonchè la somma di 600 euro in banconote di vario taglio ed infine copioso materiale per il confezionamento in dosi. Il tutto occultato all'interno di uno zaino.

La ragazza è stata quindi in arrestata per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre il fratello minorenne è stato deferito in stato di libertà per la medesima ipotesi di reato e per porto abusivo di armi in luogo pubblico. Arresto convalidato ed è stata disposta la presentazione alla polizia giudiziaria.