Minori fermati dalla polizia, uno cerca di disfarsi della "maria": denunciato 13enne

Il controllo è scattato nella serata di mercoledì, in via Manzoni

/ Via Manzoni

Mercoledì sera, intorno alle 22 gli agenti delle Volanti, durante un'attività di controllo in via Manzoni, hanno denunciato un ragazzino di 13 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane si trovava insieme ad un gruppetto di minori in zona piscine e, alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi di un involucro che i poliziotti sono riusciti a recuperare.

All'interno sono stati rinvenuti 28 grammi di marijuana. Gli agenti hanno quindi portato in questura il giovane e hanno segnalato la cosa ai genitori. Il 13enne è stato quindi indagato.