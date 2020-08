Minacce, aggressioni e continue richieste di denaro: genitori esasperati lo denunciano

Un operaio specializzato, con qualche piccolo precedente penale, è stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dall'abitazione dei genitori, che da qualche tempo faceva vivere nel terrore. Nei guai un 44enne di Dueville.

Tutto è iniziato nel mese di giugno, quando l’uomo, ha dato inizio ad una escalation di offese e minacce che si sono fatte sempre più pesanti fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche verso il suo nucleo familiare riducendo gli anziani congiunti a vivere in un costante stato di ansia e paura.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, il 44enne ha iniziato ad avere questi comportamenti sempre più aggressivi in concomitanza con l’acuirsi del suo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Di conseguenza, con sempre più insistenza, fino a sfociare in vere e proprie minacce estorsive, il figlio ha iniziato a tempestare i genitori con incessanti richieste di denaro e ad ogni risposta negativa diventava estremamente offensivo ed in alcuni casi anche violento arrivando perfino a prospettare di ucciderli.

I due anziani, esasperati dalla situazione, e temendo seriamente per la loro incolumità, si sono quindi visti costretti a rivolgersi ai militari della tenenza di Dueville dove hanno sporto una serie di denunce che ha permesso al Pubblico Ministero, titolare del fascicolo instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, sulla base dei gravi indizi raccolti, di avanzare una richiesta di applicazione di misura cautelare, poi avvallata dal gip che a sua volta ha dato ordine ai carabinieri di Dueville di provvedere immediatamente a farlo allontanare dall’abitazione familiare e di non farvi più rientro fino a nuovo ordine, di non avvicinarsi per nessuna ragione ai luoghi abitualmente frequentati dai genitori e di interrompere ogni tipo di comunicazione con gli stessi.