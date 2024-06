Fuggono alla vista della polizia: uno viene bloccato e trovato in possesso di droga

Mercoledì sera, intorno alle 21.30, gli agenti della “Volante” della Questura hanno notato tre uomini in via Bachelet che appena vista la macchina della Polizia di Stato, hanno iniziato a correre per sottrarsi ad un possibile controllo.

Ne è nato un inseguimento, durato alcune centinaia di metri. Uno dei fuggitivi è stato bloccato dagli agenti, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Quello intercettato dai poliziotti, sottoposto ad un controllo più approfondito, è risultato tenere nella tasca dei pantaloni una piccola quantità di stupefacente (1,27 grammi) e circa 250 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per il possesso dello stupefacente.

Gli agenti hanno inoltre recuperato, lungo la via di fuga degli altri due fuggitivi, 1 monopattino elettrico, 2 smartphones e 1 bomboletta di spray urticante, su cui sono in corso ulteriori accertamenti di Polizia.