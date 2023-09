Droga, segnalati alla Prefettura sei giovani

Nei giorni scorsi, durante le operazioni di controllo dei carabinieri nei Comuni di Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta e Cassola, i militari hanno fermato sei giorni che sono risultati essere in possesso di varia sostanza stupefacente per uso personale, per un totale di 7,8 grammi di hashish e 0,70 grammi di cocaina ed uno spinello pronto per il consumo.

Tutti i sei sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Vicenza quali assuntori e nei confronti di tre di loro è scattato il ritiro della patente di guida.