Clandestino fermato con la droga pronta per lo spaccio: denunciato ed espulso

Nella serata di venerdì la Polizia di Stato ha denunciato F. W., 31enne cittadino tunisino non in regola con la legge sull’immigrazione, in Italia senza fissa dimora, sconosciuto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo è stato rintracciato in via Btg. Monte Berico da pattuglia della Squadra “Volanti” della Questura durante la quotidiana attività di prevenzione generale e controllo del territorio. Gli agenti, infatti, lo hanno notato mentre si aggirava in zona con fare sospetto, con cappuccio della felpa calzato sulla testa china, con l’intento di non farsi vedere in volto; accortosi di aver attirato l’attenzione dei poliziotti, il soggetto ha cambiato improvvisamente direzione nel tentativo di sfuggire al controllo di Polizia.

Dopo averlo fermato, poiché privo di documenti è stato trasferito negli Uffici di viale Mazzini per sottoporlo ad accertamenti che hanno portato al rinvenimento di un pacchetto di sigarette che teneva nella

tasca dei pantaloni. All'interno c'erano 13 grammi di hashish ed una modica quantità di cocaina, confezionate in contenitori di nylon e pronte per essere spacciate. Il 31enne è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In considerazione di quanto emerso e dei precedenti a suo carico, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un Ordine di alontanamento dal territorio nazionale, con conseguente immediato trasferimento al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), dove già nella serata di ieri il soggetto è stato scortato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto nel Paese di origine.