Droga, controlli in città: scoperto appartamento dello spaccio

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Vicenza e il N.O.S. della Polizia locale di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno effettuto un controllo all’interno di un appartamento nel quartiere San Pio X di Vicenza, con l’ausilio delle unità cinofile.

La perquisizione effettuata ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 19,60 grammi di cocaina, 11,85 grammi di eroina, 5,94 grammi di crack e 0,86 grami di marijuana, già suddivise in quasi un centinaio di dosi, pronte per essere distribuite nel circuito territoriale dello spaccio, nonché 1.270,00 euro in contanti, provento dell’attività illecita perpetrata, e due bilancini di precisione, oltre a numeroso materiale per il confezionamento.

In ragione di quanto emerso, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato due soggetti di origini nigeriane e alla denuncia a piede libero di un terzo, già gravati da numerosi precedenti di polizia specifici, per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.