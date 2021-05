Droga, trovato in auto con la marijuana: in casa materiale per il confezionamento

I militari hanno quindi passato al setaccio anche l'abitazione del 23enne nella quale hanno trovato un bilancino di precisione ed altri elementi di prova, per i quali il giovane è stato denunciato.

Il controllo dei militari dell’Arma è scattato nelle vie del centro quando il 23enne si trovava in auto con un 22enne. Da una perquisizione personale sul 23enne i carabinieri hanno rinvenuto circa 41 grammi di marijuana.

Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio T.S., 23enne italiano, residente a Lamon.

Nei guai un 23enne fermato dai carabinieri in provincia. Il giovane è stato denunciato