Droga in auto, fermati e segnalati alla prefettura due giovani

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno effettuato alcuni controlli sul territorio che hanno portato al rinvenimento di stupefacente e alla segnalazione di alcuni giovani.

Il primo, avvenuto lo scorso 2 giugno scorso, è avvenuto a Romano d'Ezzelino. Durante un controllo veicolare i militari hanno fermato una Fiat Punto condotta da un 21enne del posto in compagnia di un coetaneo. Alla vista dei militari i due si sono mostrati particolarmente nervosi. I militari hanno quindi proceduto al controllo del veicolo che ha portato al rinvenimento 4 grammi di marijuana che sono stati sequestrati. Il giovane alla guida è stato così segnalato alla Prefettura di Vicenza in quanto assuntore.

Il secondo è scattato la notte del 7 giugno, nel Comune di Marostica. I militari del NOR - Sezione Radiomobile hanno controllato un’Audi A1, condotta da un 19enne di Lusiana-Conco, con a bordo due suoi amici. Sin da subito i ragazzi hanno assunto un atteggiamento piuttosto anomalo, tanto da indurre i militari a procedere ad un accurato controllo. Nel corso dell'attività, uno dei due passeggeri ha consegnato spontaneamente due piccoli involucri contenenti rispettivament 3,2 e 1,6 grammi di infiorescenze, che a seguito di accertamenti sono risultati essere a base di marijuana, il tutto prontamente sottoposto a sequestro. Anche in questo caso, il giovane alla guida è stato segnalato in quanto assuntore..