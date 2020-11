Droga e coltelli: due denunce in città

Due distinti controlli operati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova hanno portato alla denuncia di fue soggetti. Il primo è avvenuto, nella mattinata di lunedì, in viale Eretenio, quando è stata fermata e controllata una utilitaria Fiat, alla guida della quale si trovava un 34enne indiano, regolare, residente in provincia.

Il 34enne è risultato in possesso di un coltello a serramanico di cui non ha saputo giustificarne il motivo e pertanto è stato sequestrato. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi ed è stato sanzionato per essere stato trovato in possesso di 0,18 grammi di marijuana, che deteneva per uso personale.

Nel pomeriggio di luneì invence, in piazza Matteotti, la Volante ha controllato un 31enne di Arzignano, pregiudicato. L'uomo è stato trovato in possesso di un tronchesino che è stato sequestrato. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per porto abusivo di arnesi atti all’effrazione in quanto trovato inoltre in possesso di due taglierini.