In casa droga e arnesi per lo spaccio: arrestato

Un 35enne siciliano, ma residente a Sovizzo, nel tardo pomeriggio di giovedì è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore.

Nell'abitazione dell'uomo sono stati infatti rinvenuti 160 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, 30 grammi di ketamina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 200 euro in contanti presunto provento di illecita attività.