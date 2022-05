Droga in carcere, intercettato pacco con dell'hashish destinato ad un detenuto

Rinvenuto un significativo quantitativo di hashish all'interno di un pacco destinato ad un detenuto del circuito alta sicurezza AS 3. É quanto accaduto nella giornata di mercoledì alla Casa circondariale “Filippo del Papa" di Vicenza, nelle operazioni di controllo.

A riferirlo è la Segreteria regionale USPP del Triveneto per voce del segretario interregionale del Triveneto Leonardo Angiulli: "Un plauso va dato a tutto il personale in servizio che giornalmente assicura la sicurezza dando garanzia alle Istituzioni per la certezza della pena, anche se con grosse difficolta? operative, carenza organico del personale impedendo l'ingresso dello stupefacente nel pacco che doveva essere destinato al destinato".