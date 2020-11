Piantagione di "maria" in capanno abbandonato: sequestrati quasi 3 kg di droga

Nella mattinata di domenica i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno rinvenuto, in un capanno abbandonato in zona contrà Pozzani Di Sotto a Schio, una piantagione di marijuana posta ad essiccare per un peso complessivo di 2,8 kg.

La pattuglia, che stava effettuando un servizio di perlustrazione e prevenzione reati, è stata attirata dal forte odore emanato dall’edificio: avvicinatisi a piedi, hanno trovato all’interno diverse piantine appese in stato avanzato di essiccazione e quindi pronte per l’utilizzo.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e sono in atto le indagini per individuare i colpevoli.