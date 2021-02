Droga, blitz serale in via Piovene: Polizia locale identifica 12 giovani

Sono 12 i giovani identificati, sei dei quali minorenni, dalla Polizia locale in occasione di un blitz serale in via Piovene a Bertesinella. Il controllo è stato eseguito mercoledì dagli agenti a seguito di diverse segnalazioni dei residenti del quartiere sulla presenza quotidiana di gruppi di ragazzi e ragazze che consumano alcol e sostanze stupefacenti.

Una 17enne è stata trovata in possesso di 7,94 grammi di marijuana e, pertanto, è stata segnalata alla Prefettura di Vicenza per consumo di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno sequestrato, inoltre, tre sacchetti di droga trovati, rispettivamente, all'interno di un cestino, in un guanto e sul prato, e contenenti complessivamente 85 grammi di marijuana.

A terra, accanto alla panchina in cui si era radunato il gruppo di giovani, sono stati rinvenuti uno spinello pronto per il consumo, un grinder per la macinazione delle sostanze e un bilancino di precisione.

A causa della scarsa illuminazione, gli agenti non hanno potuto ricondurre la droga a nessuno dei presenti.

Per tali motivi è stato aperto un fascicolo per spaccio di stupefacenti a carico di ignoti che verrà inviato alla Procura della Repubblica, mentre proseguiranno le indagini da parte dell’unità dei N.O.S. per risalire ai responsabili.

Tutti i genitori dei ragazzi minorenni sono stati contattati e convocati sul posto.

"Questa operazione - dichiara il consigliere delegato allo sviluppo delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio - da un lato conferma l'impegno della polizia locale che non trascura nessun angolo della città, dall'altro, però, evidenzia un certo disagio sociale di alcuni minori che devono essere maggiormente seguiti nei vari ambiti, dalla famiglia alla scuola”.